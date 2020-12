Amazon Web Services et BlackBerry signent un accord pluriannuel à l'échelle mondiale en vue de développer et de lancer sur le marché l'Intelligent Vehicle Data Platform (IVY) de BlackBerry.

BlackBerry IVY est une plate-forme logicielle adaptable et liée au nuage, avec laquelle les constructeurs automobiles peuvent interpréter et standardiser de manière consistante et sûre les données des capteurs de véhicules. Ils peuvent ainsi générer des notions utiles sur la base de ces données et ce, tant dans les voitures que dans le nuage.

Les constructeurs automobiles peuvent utiliser ces informations pour introduire des services réactifs dans les véhicules, en vue d'améliorer encore la vie des conducteurs et des passagers, selon AWS.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

