Amazon Web Services annonce un service de prévisions, ainsi que la Quantum Ledger Database (QLDB).

Amazon Forecast est un service entièrement géré, utilisant l'apprentissage machine pour fournir des prévisions très précises sur base de la même technologie d'Amazon.com.

L'entreprise recourt à des pronostics pour veiller à ce qu'un produit ad hoc sorte au moment et à l'endroit voulus en prévoyant la demande de centaines de millions de produits par jour. Amazon Forecast utilise la même technologie pour effectuer des prévisions précises pour quasiment chaque condition d'entreprise, en ce compris la demande de produits et leur vente, les exigences au niveau de l'infrastructure, des besoins énergétiques et des niveaux de personnel.

Amazon Forecast est, selon AWS, facile à utiliser et ne nécessite pas d'expérience en apprentissage machine. Le service prévoit automatiquement l'infrastructure nécessaire, traite les données et conçoit des modèles d'apprentissage machine privés adaptés, qui sont hébergés sur AWS et sont parés pour effectuer des prévisions.

Quant à Amazon Quantum Ledger Database (QLDB), il s'agit également d'un service entièrement géré qui, selon AWS, offre un grand livre à la fois puissant, invariable et contrôlable sur le plan cryptographique pour des applications, qui nécessitent une autorité centrale fiable pour un enregistrement permanent et complet des transactions dans des secteurs comme le commerce de détail, les finances, la production, les assurance et les ressources humaines.

Amazon QLDB offre des possibilités database fiables, faciles à utiliser. Le modèle de donnée orientée document est flexible, ce qui fait que les clients peuvent stocker des données structurées et non structurées dans le grand livre, selon AWS. Il n'y a aucune condition préalable pour utiliser Amazon QLDB, et les clients paient ce qu'ils utilisent.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.