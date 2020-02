AVM a présenté le Fritz!Repeater 2400, un appareil conçu pour amplifier la portée wifi dans un bâtiment. Selon le fabricant allemand, il s'agit là du deuxième plus puissant répéteur de sa gamme.

Avec ses quatre antennes dans les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz, le nouveau Fritz!Repeater 2400 atteint des vitesses jusqu'à 2.333 Mbit/s. L'appareil peut être commandé d'une simple pression sur un bouton et est très économe en énergie avec une consommation moyenne de 4,3 watts. Alors que le répéteur amplifie sensiblement la portée wifi, le nom et le mot de passe du réseau sans fil existant sont tout simplement conservés.

Une combinaison avec un routeur d'AVM, tel le Fritz!Box 7590, permet à l'utilisateur de créer ce qu'on appelle un réseau wifi Mesh. Via le port LAN gigabit, le répéteur peut également être intégré par câble au réseau, alors que des appareils supportant IPTV (tels des récepteurs multimédias) par exemple peuvent être connectés au réseau wifi.

Le Fritz!Repeater 2400 d'AVM est directement disponible au prix conseillé de 89 euros.

