Le spécialiste des réseaux AVM a étoffé sa gamme DSL avec la FRITZ!Box 7590 AX. Cet appareil propose les mêmes performances générales que celles du modèle 7590 existant, tout en y ajoutant Wi-Fi 6. Cette toute récente norme sans fil s'avère plus rapide et efficiente, parce que davantage d'appareils encore peuvent être dotés de la wifi en même temps.

La FRITZ!Box 7590 AX dispose de huit antennes wifi caractérisées par des vitesses atteignant 2.400 Mbits/s sur la bande des 5 GHz et 1.200 Mbits/s sur 2,4 GHz, alors que la FRITZ!Box 7590 'classique' atteint sur ces bandes respectivement 1.733 et 800 Mbit/s.

Selon le fabricant, grâce au support de Wi-Fi 6, la nouvelle FRITZ!Box traite 'avec facilité les flux 4K parallèles, jeux et cours à domicile sollicitant intensivement le réseau, ainsi que le télétravail avec informatique dans le nuage et les visioconférences de plusieurs heures.'

Rétro-compatibles

Autre caractéristique de la 7590 AX: le VDSL supervectoring autorisant des vitesses internet jusqu'à 300 Mbits/s. Grâce aux quatre ports gigabit LAN, les utilisateurs peuvent aussi connecter plusieurs appareils en réseau via le câble et disposer ainsi de vitesses data maximales. Tant les ports gigabit LAN que Wi-Fi 6 sont par ailleurs entièrement rétro-compatibles.

La nouvelle FRITZ!Box peut aussi servir de station de base DECT pour applications Smart Home et téléphones sans fil, et est en outre équipé de ports pour téléphones fixes existants. En combinaison avec le FRITZ!Repeater 6000, la 7590 AX constitue une solution Mesh assurant une couverture wifi dans les moindres recoins.

La FRITZ!Box 7590 AX est disponible depuis cette semaine au prix conseillé de 319 euros.

