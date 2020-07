Après avoir enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 7,9% en glissement annuel au deuxième trimestre, à 302,8 millions d'euros, l'entreprise de télécommunications Orange Belgium a annoncé vendredi, par communiqué, revoir ses objectifs financiers pour 2020. "Au lieu d'une croissance faible à un chiffre nous tablons désormais sur une légère diminution à base comparable", annonce-t-elle.

La fermeture des magasins jusque mi-mai en raison de la crise du coronavirus a réduit l'acquisition de clients mobiles convergents, entraînant une forte baisse des ventes de terminaux (-11,7 millions d'euros). Après la réouverture des magasins à la mi-mai, les ventes sont rapidement revenues à leurs niveaux d'avant le confinement, explique Orange Belgium.

L'itinérance des visiteurs (-5,8 millions d'euros), l'itinérance des clients (-4,7 millions d'euros) et le trafic SMS (-16 millions d'euros) ont été fortement réduits. La base clients mobiles postpayés s'accroît de 7.000 contrats au T2 à 2,6 millions d'abonnés (+3,1% en glissement annuel) malgré l'impact du Covid-19.

Orange Belgium publie encore un résultat net de 19,8 millions d'euros contre 16,8 millions d'euros au deuxième trimestre 2019. L'EBITDAaL (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement mais après les pertes), donnée propre mise avant le groupe, a lui crû de 9,7% en glissement annuel à 86,0 millions d'euros, "grâce principalement à l'augmentation enregistrée par les services facturés au client, par l'amélioration de la marge EBITDAaL de l'activité câble et à la maîtrise des coûts liée à notre plan de transformation Bold Inside".

Le Français Michaël Trabbia quittera son poste de CEO après avoir passé quatre ans à la tête d'Orange Belgium. Nommé Chief Technology and Innovation Officer du groupe Orange, il rejoindra le comité exécutif du groupe. À partir du 1er septembre, Xavier Pichon prendra les commandes de l'entreprise.

Orange Belgium est une filiale du groupe français Orange. Une partie des actions sont cotées à la bourse de Bruxelles.

