Orange présente de nouveaux abonnements. Désormais, l'entreprise proposera quatre formules avec une réduction accordée à quiconque souscrira plus d'un abonnement.

Orange rend la liberté à ses Colibris, Dauphins, Koalas, Cheetahs et autres Aigles. Depuis 2016, il s'agissait là des noms attribués aux abonnements mobiles par l'opérateur. Ils sont désormais remplacés par Go Light, Go Plus, Go Intense et Go Unlimited.

Go Light est la formule la plus économique et offre pour dix euros par mois 500 mégaoctets de data, 90 minutes d'appels (+ Orange Circle illimité, les appels vers des numéros figurant sur une même facture) et les SMS et NMS sans limite. A partir de Go Plus (20 euros par mois), le client disposera de 5 giga-octets de data par mois et des appels illimités.

Go Intense ira jusqu'à 15 giga-octets pour 30 euros par mois. Enfin, Go Unlimited proposera les données, appels et envois de messages illimités pour 40 euros par mois. Dans la pratique, cela signifie que vous disposerez de 30 giga-octets de données pour une navigation à pleine vitesse, avant d'en revenir à 512 Kbps en Belgique et dans l'UE.

Ristourne familiale

La principale nouveauté des abonnements présentés, c'est qu'avec Go Intense et Go Unlimited, une ristourne vous sera accordée, si vous souscrivez deux ou trois abonnements. C'est ainsi que Go Intense vous reviendra à 42 et à 63 euros par mois pour deux ou trois abonnements, au lieu de 60 et 90 euros. Dans le cas d'Unlimited, vous paierez 62 et 93 euros par mois.

Cette ristourne s'applique aussi en combinaison avec l'internet fixe (Love Duo) et l'internet fixe + la TV numérique (Love Trio). Et si vous combinez un abonnement Go Intense avec un modèle Go Unlimited ou si vous optez pour cinq abonnements (Intense ou Unlimited), vous recevrez un rabais de neuf euros par mois et par abonnement.

Les anciens abonnements restent

Les nouveaux abonnements seront disponibles à partir du 10 mars via le site web, le service à la clientèle téléphonique ou dans la boutique Orange. Mais les anciens abonnements continueront d'exister. Quiconque souhaite garder son Koala ou son Cheetah, ne doit donc rien faire, mais ces formules ne seront plus proposées au public.

