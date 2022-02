Le fournisseur de solutions de sécurité a étoffé son produit SASE par quelques fonctions destinées à faciliter la vie surtout des 'managed service providers'.

Palo Alto Networks étend depuis quelques années déjà sa gamme SASE. Ce système (Security Access Service Edge) se compose en principe d'une seule et même plate-forme sécurisée bout-à-bout et proposée sous la forme d'un service dans le nuage.

Avec sa toute nouvelle offre, l'entreprise entend surtout cibler les fournisseurs de services gérés (MSP), qui prévoient des services de sécurité à l'échelle des grandes firmes. L'important ici, c'est que quasiment tout est automatisé.

Les nouveautés annoncées par Palo Alto Networks pour son produit Prisma SASE consistent essentiellement en une structure API et un portail de gestion dans le nuage permettant de gérer plusieurs éléments, le genre de fonction qui convient surtout aux grandes entreprises. Voilà qui devrait faciliter la gestion des accès et des services pour divers clients aux besoins variés.

'Les MSP doivent offrir des solutions d'accès stables et solides à un personnel travaillant en hybride, ainsi que des services SD-WAN à la clientèle à un prix aussi abordable que possible. Jusqu'à présent, c'était particulièrement malaisé', déclare Anand Oswal, senior vice president Network Security chez Palo Alto Networks, dans un communiqué de presse.

En plus de ce portail de gestion et de la structure API, Prisma SASE disposera aussi de paramètres de sécurité supplémentaires, de SD-WAN et d'une fonction étendue de gestion des identités et des accès.

Palo Alto Networks étend depuis quelques années déjà sa gamme SASE. Ce système (Security Access Service Edge) se compose en principe d'une seule et même plate-forme sécurisée bout-à-bout et proposée sous la forme d'un service dans le nuage.Avec sa toute nouvelle offre, l'entreprise entend surtout cibler les fournisseurs de services gérés (MSP), qui prévoient des services de sécurité à l'échelle des grandes firmes. L'important ici, c'est que quasiment tout est automatisé.Les nouveautés annoncées par Palo Alto Networks pour son produit Prisma SASE consistent essentiellement en une structure API et un portail de gestion dans le nuage permettant de gérer plusieurs éléments, le genre de fonction qui convient surtout aux grandes entreprises. Voilà qui devrait faciliter la gestion des accès et des services pour divers clients aux besoins variés.'Les MSP doivent offrir des solutions d'accès stables et solides à un personnel travaillant en hybride, ainsi que des services SD-WAN à la clientèle à un prix aussi abordable que possible. Jusqu'à présent, c'était particulièrement malaisé', déclare Anand Oswal, senior vice president Network Security chez Palo Alto Networks, dans un communiqué de presse. En plus de ce portail de gestion et de la structure API, Prisma SASE disposera aussi de paramètres de sécurité supplémentaires, de SD-WAN et d'une fonction étendue de gestion des identités et des accès.