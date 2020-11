Le constructeur allemand Audi envisage des mises à jour logicielles payantes qui ajouteront des fonctions supplémentaires à ses voitures. Les clients pourront par la suite ainsi mettre à niveau vers un éclairage LED dynamique ou un assistant parking. Le logiciel requis sera déjà préinstallé dans la voiture.

Il s'agit donc purement de l'activation d'une fonction logicielle. Ce qui est étonnant, c'est que les gadgets en question ne pourront pas être achetés, mais bien loués pour une période déterminée. Les abonnements appelés Functions on Demand pourront être souscrits pour un mois, six mois ou un an. Ensuite, une prolongation sera évidemment toujours possible. Les prix varieront de 2,50 euros par mois pour l'assistant des feux de route jusqu'à 55 euros par mois pour un système de navigation plus étoffé. Apple CarPlay pourra également être ajouté sous forme d'un abonnement.

Directement disponible

Les options sont liées au modèle de voiture pour lequel elles seront achetées, et pourront donc être revendues aux propriétaires ultérieurs. Les utilisateurs pourront acheter les fonctions au moyen d'une appli ou du portail web myAudi. Functions on Demand sera directement disponible dans les modèles e-tron purement électriques et dans les actuelles A3, A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 et Q8. D'autres gammes de produits et fonctions suivront.

Conjointement avec Functions on Demand, le constructeur allemand introduit aussi AudiPay. Les clients pourront de la sorte acheter des services numériques pour leur voiture et payer avec leur carte de crédit stockée via une connexion sécurisée. Le projet est de proposer d'autres services de paiement encore à l'avenir, tels PayPal.

