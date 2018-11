Audi et Airbus présentent l'auto-drone

Le prototype existe depuis quelque temps déjà, mais a été présenté hier mardi lors de l'Amsterdam Drone Week organisée dans le RAI d'Amsterdam.

Le Pop.Up se compose de trois parties: une base (roues, moteur et feux), une capsule accueillant le conducteur et le passager, et les rotors faisant en sorte que le véhicule puisse décoller à la façon d'un drone. Il fait 2,6 mètres de longueur, 1,4 mètre de hauteur et 1,5 mètre de largeur. Tant le moteur que les rotors sont à entraînement électrique.

Lorsque la capsule est fixée sur la base, on obtient une voiture urbaine ordinaire, avec laquelle le conducteur peut circuler normalement. Et s'il veut s'envoler, la voiture est alors entraînée par les rotors. La base pousse la capsule vers le haut, jusqu'à ce qu'elle se fixe à la partie supérieure. La base devenue alors inutile rejoint une station de recharge. Et lorsque la capsule reprend place sur la base, ce sont les rotors qui sont libérés et peuvent être eux aussi rechargés séparément, afin d'être parés pour le prochain vol.