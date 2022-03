Pour la première fois depuis 2014, Samsung introduit plusieurs nouveaux ordinateurs portables dans divers pays européens, dont la Belgique. Il s'agit plus précisément de deux versions du Galaxy Book2 Pro à la consommation et du Galaxy Book2 Business, qui se distingue entre autres par ses fonctions de sécurité poussées.

Dans la gamme réservée aux consommateurs, Samsung établit une distinction entre le Galaxy Book2 Pro à connectivité 5G et le Galaxy Book2 Pro 360, dont l'écran peut - comme son nom l'indique - tourner de 360 degrés. Cela lui permet de se transformer véritablement en une tablette. Samsung fournit cet appareil avec un stylet S pour réaliser des esquisses ou apposer des signatures.

Adaptateur universel

Les ordinateurs portables disposent d'un processeur 12th Gen Intel Core i7, de 16 Go de RAM et de 512 Go de capacité de stockage. Chaque modèle peut être accompagné d'un écran Full HD de 13,3 ou de 15,6 pouces. Parmi les autres spécifications, citons Bluetooth 5.1, WiFi 6E, un scanner d'empreintes digitales, des haut-parleurs AKG avec Dolby Atmos et une batterie, dont l'autonomie peut atteindre 21 heures, selon Samsung. Le chargeur rapide USB-C fourni d'origine convient par ailleurs pour tous les appareils Galaxy mobiles, ce qui fait que vous ne devrez jamais emmener qu'un seul adaptateur.

Le Galaxy Book2 Pro sortira le 1er avril dans les teintes Graphite et Silver à un prix de vente conseillé de base de 1.449 euros. Quant au Galaxy Book2 Pro 360, il sera aussi disponible en Burgundy à partir de 1.549 euros.

'Poste de travail domestique sécurisé de manière optimale'

En plus des deux ordinateurs portables Pro, Samsung introduit aussi un Galaxy Book2 Business. Selon le fabricant, l'appareil offrira une 'sécurité optimale du poste de travail domestique' grâce à l'intégration de la technologie sécuritaire de Samsung, de l'Intel Hardware Shield Technology et d'une puce spéciale de protection du BIOS. Si le Galaxy Book2 Business devait être la cible d'une attaque, ses précieuses données seraient sécurisées par la fonction de restauration Auto BIOS.

De plus, l'ordinateur portable est équipé d'une fonction Tamper Alert, qui détecte des activités suspectes et s'arrête, avant que le système d'exploitation ne soit infiltré.

Parmi les autres spécifications, citons un processeur Intel vPro (12th Gen Core i5 ou i7), un écran Full HD de 14 pouces, un scanner d'empreintes digitales, 4G LTE et Wi-Fi 6E, 8 Go de RAM (extensibles à 64 Go) et de 256 Go à 1 To de capacité de stockage.

Le Samsung Galaxy Book2 Business sera disponible à partir d'avril au prix conseillé de base de 1.499 euros.

Le Galaxy Book2 Business. © Samsung

