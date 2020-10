Les entreprises qui, pour leur serveur mail, se basent encore sur Exchange 2010, ont tout intérêt à se mettre rapidement à niveau. Son support s'achèvera en effet d'ici une semaine et demie.

Le support d'Exchange 2010 devait normalement prendre fin en janvier dernier, mais Microsoft l'avait finalement prolongé jusqu'au 13 octobre 2020.

Les boîtes mail reposant sur l'ancienne version, continueront de fonctionner, mais ne recevront plus de support pour les bugs, mises à jour des fuseaux horaires et autres problèmes de sécurité. Cela signifie que les problèmes de sécurité nouvellement découverts ne seront plus résolus, ce qui rendra les boîtes mail plus vulnérables pour les pirates.

Quiconque n'a pas encore procédé à une mise à niveau, peut migrer vers Exchange 2016 ou 2019, qui seront encore supportés jusqu'en octobre 2025. Pour le plus ancien Exchange 2013, ce sera jusqu'en avril 2023.

A long terme, à partir de mi-2021, un support qui se termine, constituera moins un problème. Les entreprises qui mettront à ce moment leur logiciel Exchange à niveau, ne recevront en effet plus à partir de là qu'un modèle d'abonnement, par lequel les utilisateurs recevront par défaut la toute nouvelle version.

Exchange 2010 est-il encore beaucoup utilisé? Oui, selon la firme de sécurité Radid7. A The Register, elle déclare que sur l'internet public, elle a pu trouver à l'échelle mondiale quelque 139.711 organisations qui faisaient tourner Outlook Web Access (OWA) sur Exchange 2020. 54.000 d'entre elles environ n'avaient plus effectué de mise à jour depuis six ans. Radid7 découvrit même encore quelque seize mille versions d'OWA tournant sur Exchange 2007, qui n'est plus supporté depuis trois ans déjà.

