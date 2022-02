Atos annonce le BullSequana XH3000, le tout nouveau superordinateur de classe exascale de l'entreprise. Cette plate-forme IT hybride devrait permettre aux chercheurs spécialisés à effectuer des travaux de recherche sur le changement climatique, les nouveaux médicaments et la génomique notamment.

Le BullSequana XH3000 est piloté par les plus récentes architectures en processeur et accélérateur CPU et GPU d'AMD, Intel, Nvidia, ainsi que par l'European microprocessor de SiPearl. En raison de son énorme capacité de calcul, le superordinateur ouvre la voie à des simulations scientifiques à grande échelle, plus rapides et plus efficientes. Grâce à l'architecture OpenSequana, il est en outre entièrement compatible avec les technologies les plus récentes.

'D'une importance cruciale'

Le superordinateur est conçu et construit dans l'usine de production européenne d'Atos située à Angers en France. En tant que fournisseur européen de superordinateurs, Atos est, à l'entendre, à même de garantir que la connaissance critique dans le domaine de l'High Performance Computing est développée et appliquée exclusivement en Europe. 'Pour les autorités, les organisations publiques et les entreprises, il est d'une importance cruciale de pouvoir garantir l'intégrité des données en toutes circonstances', y affirme-t-on.

Selon toute attente, le BullSequana XH3000 sera disponible à partir du quatrième trimestre de 2022.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

Le BullSequana XH3000 est piloté par les plus récentes architectures en processeur et accélérateur CPU et GPU d'AMD, Intel, Nvidia, ainsi que par l'European microprocessor de SiPearl. En raison de son énorme capacité de calcul, le superordinateur ouvre la voie à des simulations scientifiques à grande échelle, plus rapides et plus efficientes. Grâce à l'architecture OpenSequana, il est en outre entièrement compatible avec les technologies les plus récentes.Le superordinateur est conçu et construit dans l'usine de production européenne d'Atos située à Angers en France. En tant que fournisseur européen de superordinateurs, Atos est, à l'entendre, à même de garantir que la connaissance critique dans le domaine de l'High Performance Computing est développée et appliquée exclusivement en Europe. 'Pour les autorités, les organisations publiques et les entreprises, il est d'une importance cruciale de pouvoir garantir l'intégrité des données en toutes circonstances', y affirme-t-on.Selon toute attente, le BullSequana XH3000 sera disponible à partir du quatrième trimestre de 2022.En collaboration avec Dutch IT-channel.