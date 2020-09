L'entreprise IT Atos et RingCentral, un fournisseur de solutions de communication via le nuage et d'outils collaboratifs, introduisent la première version d'Unify Office (UO). Ce nouveau service sera disponible dans sept pays européens, dont la Belgique.

Avec Unify Office, les organisations de toute taille pourront communiquer et collaborer au moyen d'une seule et même solution professionnelle uniforme dans les domaines de la voix, de la vidéo, du 'team messaging' et du fax. Selon RingCentral, les clients pourront à leur rythme migrer des solutions téléphoniques physiques traditionnelles vers Unify Office. S'ils le veulent, ils pourront aussi continuer d'utiliser leurs téléphones Atos Unify OpenScape existants.

Selon RingCentral, Unify Office peut être facilement intégrée à des applications professionnelles existantes, telles celles des gammes de Salesforce, Microsoft et Google via plus de deux cents intégrations préconçues. De plus, Atos apportera son support lors de l'intégration des flux de travail spécifiques de clients.

Unify Office de RingCentral est directement disponible chez Atos et est proposée aussi par des partenaires de distributeurs régionaux, dont Itancia et BusinessCom.

