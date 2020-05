Le fabricant d'ordinateurs ASUS introduira bientôt des versions rénovées du Zenbook Pro Duo et du Zenbook. Les appareils mis à niveau se caractériseront surtout par des processeurs plus puissants. Le top-modèle disposera en outre d'un second écran 4K, le ScreenPad Plus.

Le premier modèle à sortir, durant la semaine du 13 juillet, sera le Zenbook Pro Duo amélioré. Il y en aura une variante équipée de la 10ème génération du processeur Intel Core i7 (9750H) et une autre intégrant le plus puissant Intel Core i9 CPU (9980HK). Les deux appareils offriront un second écran 4K pour simplifier le multitâche. Ce ScreenPad Plus sera piloté par le logiciel ScreenXpert d'ASUS et proposera, selon le fabricant, des outils complémentaires pour travailler de manière plus efficiente dans certaines applications. Son prix conseillé: 3.599 euros.

Autonomie plus longue de la batterie

Le Zenbook 14 a été rénové lui aussi. C'est début août qu'en sortira une nouvelle version équipée du processeur Ryzen 5-4500 d'AMD. Selon ASUS, il offrirait une vitesse 153 pour cent supérieure à celle de son prédécesseur et serait en outre plus économe en énergie. ASUS se targue du fait que la batterie tiendra le coup 2,5 fois plus que celle de la génération précédente.

Le Zenbook 14 disposera aussi d'un second écran (plus petit, il est vrai!) intégré au pavé tactile de l'ordinateur portable. L'appareil sera proposé au prix de 799 euros.

