Aruba, une composante de Hewlett Packard Enterprise, introduit Aruba ESP (Edge Services Platform). Selon le fabricant, il s'agit là de la première plate-forme résidente dans le nuage, pilotée par l'AI, capable de prévoir les problèmes en périphérie de réseau et de les résoudre, avant qu'ils ne se manifestent vraiment.

Aruba ESP s'articule sur AIOps, la sécurisation réseautique Zero Trust et une architecture uniforme pour environnements de campus, centres de données, bureaux annexes et postes de travail à distance. Selon Aruba, il s'agit d'une plate-forme tout-en-un automatisée qui analyse en permanence les données issues de divers domaines, garantit les SLA, détecte les écarts et effectue les optimalisations. En même temps, tout appareil inconnu sur le réseau est détecté et bloqué.

Aruba ESP est conçue pour les pratiques 'cloud' en périphérie et peut être utilisée tant comme service dans le nuage ou sur site, comme Managed Service via les partenaires d'Aruba ou comme Network as a Service via HPE GreenLake. Aruba ESP est disponible en plusieurs catégories de prix.

