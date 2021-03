Il y a de nouveau un concurrent supplémentaire sur le marché internet professionnel belge. La firme d'hébergement Level27 lance en effet avec Connect27 une nouvelle entreprise qui fournira de la connectivité aux clients professionnels.

Connect27 est l'appellation du fournisseur de services internet nouvellement créé, ciblant le segment professionnel du marché avec des services de connectivité tels SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) et SASE (Secure Access Service Edge). SD-WAN est une solution réseautique performante destinée à remplacer dans les entreprises le traditionnel WAN à technologie MPLS. L'infrastructure de réseau sous-jacente est déconnectée, et c'est le logiciel qui pilote les connexions réseautiques et leur gestion. De son côté, SASE peut être considéré comme un prolongement de SD-WAN, par lequel ce sont surtout les besoins de sécurité (dans le nuage) qui sont assouvis.

Combinaison d'accès et de nuage

Connect27 a été créée par Marcel De Beule (ex-Nucleus Connect), Thomas Woidt (fondateur d'internet exchange BelgiumIX) et par la firme d'hébergement Level27. Woidt en est le CTO, et De Beule en devient le COO. De Beule envisage de nombreuses opportunités sur le marché professionnel belge, où à côté des opérateurs télécoms traditionnels tels Proximus et Telenet notamment, Destiny représente un acteur en vue. 'Avec SD-WAN et SASE, nous misons explicitement sur une combinaison d'accès et de nuage', explique De Beule à Data News. 'A notre avis, les intégrateurs assumeront toujours plus le rôle d'opérateur télécom. Ce n'est pas un hasard si les opérateurs télécoms ont ces derniers temps racheté des intégrateurs', poursuit De Beule. Orange a par exemple repris BKM et Securelink.

SD-WAN conviendra principalement aux environnements offrant une véritable redondance, où tous les oeufs (xDSL, 4G, 5G, e.d.) ne reposent pas dans le même panier. Quant à SASE, il visera plutôt les environnements 'cloud' ou les scénarios mêlant bureaux satellites et travail sécurisé à distance. 'Notre plate-forme sied parfaitement à l'intégrateur pour proposer ses services. Pensez ici à un pack 'wholesale' ou 'reselling' très compétitif et neutre au niveau de l'opérateur', déclare Marcel De Beule. Mais des services tels la fibre noire sont également possibles.

Meilleur SLA

L'un des avantages avancés par Connect27 est un meilleur Service Level Agreement (SLA). L'idée est de faire évoluer le temps de fonctionnement traditionnellement élevé des SLA d'une firme d'hébergement vers la connectivité. Pensez ici à un SLA unique à redondance optimale et support bout-à-bout 24 heures sur 24.

Level27 a du reste déjà aussi fourni quelques services de connectivité qui migrent à présent vers Connect27. BelgiumIX et Napoleon Games entre autres ont déjà acquis des services de réseau. Level27 peut en outre se targuer de références (d'hébergement) auprès notamment d'Assurcard, Westtoer, Inventis, Webflux, RCA, Pukkelpop, Tobania et AB. "L'approche SPOC (Single Point of Contact) et l'offre d'accès font en sorte que nous pourrons désormais accompagner les entreprises de manière plus confortable vers le nuage", conclut Peter Fastré, CEO de Level27.

