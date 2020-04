Microsoft vous permet désormais d'ajouter vos propres arrière-plans aux communications vidéo via Microsoft Teams.

La fonction, qui fait fortement penser à l'une des caractéristiques assez étonnantes du concurrent Zoom, signifie que vous pouvez afficher votre propre photo en toile de fond. Le logiciel tente ensuite de 'découper' automatiquement votre visage. Avec Zoom, cela marche vraiment bien, lorsqu'on se trouve devant un arrière-plan uniforme tel un mur unicolore.

Teams existe depuis un certain temps déjà et a été conçu pour un usage professionnel et éducatif. Les communications de groupe, possibilités d'appels vidéo et outils collaboratifs de la suite ont gagné énormément en popularité ces dernières semaines avec l'amplification du télétravail. C'est surtout le logiciel de visioconférence Zoom qui semble en profiter, bien que l'outil soit sujet à des critiques à propos de sa sécurité. Avec cette nouvelle fonction, Microsoft espère manifestement s'attirer de nouveau les personnes dans le doute.

