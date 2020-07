Argenta a désactivé définitivement une série de distributeurs d'argent automatiques, après que des pirates aient de nouveau tenté de pirater deux de ces appareils ce week-end. Voilà ce qu'annonce la VRT.

Ce week-end, des pilleurs numériques de banque ont essayé de pénétrer dans deux distributeurs automatiques de billets d'Argenta, plus précisément à Roulers et à Ingelmunster. C'est déjà la deuxième fois que ce genre d'appareil est ciblé par une 'attaque numérique'. Les pirates utilisent un maliciel leur donnant un certain contrôle du système d'exploitation des distributeurs en question. Ils peuvent ainsi prélever de l'argent sur des comptes.

Lors du précédent casse numérique, fin juin, Argenta désactiva 144 distributeurs du même type et les actualisa au niveau de la sécurité. Tout semble indiquer que cette mise à niveau n'a pas eu l'effet escompté. Argenta va à présent mettre définitivement les appareils hors service. Les distributeurs piratés sont d'un type assez ancien, selon la banque, et devraient être rapidement remplacés.

