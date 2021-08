Le fournisseur de solutions télécoms Arcadiz a un nouveau CEO. Son fondateur Jos Vermeylen transmet en effet la direction d'exploitation de l'entreprise à Kris Warreyn au bout de 22 ans.

Warreyn, ingénieur de formation, fut précédemment entre autres CEO d'Alpha Networks, International Sales Director de Barco Communication Systems, et CEO de Barconet France (rachetée par Cisco). A l'entendre, son nouveau poste offre 'de très nombreux points communs' avec la voie suivie jusqu'ici par Arcadiz.

La problématique de la connectivité

Arcadiz, dont le siège se trouve à Louvain (Leuven), a été fondée en 1999. L'entreprise a évolué pour devenir un intégrateur de services pour opérateurs et dans le nuage de premier plan, qui passe en revue et résout la problématique de la connectivité des clients. L'entreprise occupe aujourd'hui plus de trente personnes et a créé il y a dix ans une filiale aux Pays-Bas. Depuis lors, Arcadiz est active dans tout le Benelux.

Son fondateur Jos Vermeylen passe cette semaine le relais de CEO, tout en restant étroitement impliqué dans le positionnement stratégique de l'entreprise de par sa fonction au sein du conseil d'administration et en sa qualité d'actionnaire principal. Il démarra l'entreprise en juin 1999, conjointement avec le CTO Marc Vandeputte.

'Arcadiz est le résultat de ma passion pour les télécoms et le progrès technologique', explique Vermeylen. 'La technologie ne peut cependant pas exister par elle-même. Voilà pourquoi le support complémentaire de personnes de valeur est l'un des principaux facteurs garantissant que l'entreprise se trouve là où elle doit être aujourd'hui.'

