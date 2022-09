Le fonds d'investissement belge M80 entend devenir un spécialiste européen de la transformation numérique. Après s'être emparé de XPLUS, M80 absorbe à présent aussi le fournisseur de services IT néerlandais Luminis.

En avril, le fonds de 'private-equity' M80 prenait une participation majoritaire dans l'entreprise bruxelloise XPLUS qui occupe quelque 120 senior IT enterprise architects et dont le CEO est Wim Vochten. Aujourd'hui, M80 annonce le rachat de Luminis, un fournisseur de services IT aux Pays-Bas. Cette combinaison semble être un premier pas dans le développement d'un fournisseur européen à part entière de services en matière de transformation numérique. 'Devenir un groupe IT européen du niveau de la Champions League, telle est notre ambition', prétend Wim Vochten.

Luminis intégrera une plate-forme, dont fait partie aussi XPLUS, un expert belge en architecture IT professionnelle. M80 - qui possède à son bord notamment Peter Maenhout, ex-Managing Partner chez GIMV - indique dans un communiqué de presse qu'elle entend dans les prochains mois également effectuer d'autres 'rachats sélectifs' en Europe 'dans le but de se constituer une équipe de spécialistes 'best-in-class' dans le domaine de la transformation numérique'.

Luminis mise sur les applications 'cloud-native' basées sur Amazon Web Services (AWS) et Microsoft. Avec son produit InformationGrid, l'entreprise fournit elle aussi des données de manière aussi optimale que possible aux clients finaux ('Data-as-a-Service'). Luminis enregistre un chiffre d'affaires de quelque 20 millions d'euros et occupe 150 personnes environ. Le montant versé par M80 pour racheter Luminis n'a pas été révélé.

En avril, le fonds de 'private-equity' M80 prenait une participation majoritaire dans l'entreprise bruxelloise XPLUS qui occupe quelque 120 senior IT enterprise architects et dont le CEO est Wim Vochten. Aujourd'hui, M80 annonce le rachat de Luminis, un fournisseur de services IT aux Pays-Bas. Cette combinaison semble être un premier pas dans le développement d'un fournisseur européen à part entière de services en matière de transformation numérique. 'Devenir un groupe IT européen du niveau de la Champions League, telle est notre ambition', prétend Wim Vochten.Luminis intégrera une plate-forme, dont fait partie aussi XPLUS, un expert belge en architecture IT professionnelle. M80 - qui possède à son bord notamment Peter Maenhout, ex-Managing Partner chez GIMV - indique dans un communiqué de presse qu'elle entend dans les prochains mois également effectuer d'autres 'rachats sélectifs' en Europe 'dans le but de se constituer une équipe de spécialistes 'best-in-class' dans le domaine de la transformation numérique'.Luminis mise sur les applications 'cloud-native' basées sur Amazon Web Services (AWS) et Microsoft. Avec son produit InformationGrid, l'entreprise fournit elle aussi des données de manière aussi optimale que possible aux clients finaux ('Data-as-a-Service'). Luminis enregistre un chiffre d'affaires de quelque 20 millions d'euros et occupe 150 personnes environ. Le montant versé par M80 pour racheter Luminis n'a pas été révélé.