Proximus a enregistré un troisième trimestre positif avec un chiffre d'affaires domestique en hausse de 3,6% par rapport à l'année dernière, à 1,125 milliard d'euros, et un bénéfice opérationnel sous-jacent (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement - ebitda) en progression de 0,4%, à 426 millions d'euros. Grâce à ses bons résultats, l'opérateur télécom revoit ses prévisions à la hausse pour l'ensemble de l'année, indique-t-il vendredi.

Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires sous-jacent du groupe Proximus a atteint 1,51 milliard d'euros au troisième trimestre, en augmentation de 7,8% par rapport à la même période en 2021. "Dans un contexte économique et géopolitique qui reste très complexe, Proximus réalise cependant la meilleure croissance de son chiffre d'affaires depuis des années", se félicite Guillaume Boutin, CEO du groupe. "Cette performance illustre la robustesse de nos activités domestiques, mais aussi notre position unique sur les marchés internationaux." Proximus a d'ailleurs enregistré une croissance à deux chiffres pour les deux activités internationales BICS (+16,4% du chiffre d'affaires) et Telesign (+44%) au troisième trimestre. Le groupe a par ailleurs clôturé la période avec une nouvelle croissance de sa base de clients mobiles (+33.000 cartes Mobile Postpaid) et de sa base internet (+6.000 nouveaux abonnements).

Les abonnements TV ont par contre subi une diminution nette de 13.000 unités. La stratégie fibre de l'opérateur s'est également intensifiée avec 27.000 nouvelles lignes résidentielles et professionnelles souscrites durant le trimestre, pour un total de 220.000 lignes fibre activées à la fin septembre. La couverture fibre s'élève désormais à 19% de la population et Proximus a pour objectif d'atteindre 22% d'ici la fin de l'année. Le groupe annonce avoir introduit la fibre 10 gigabits dans cinq villes cette semaine. Un lancement national est attendu d'ci mi-2023. Grâce à ces résultats, Proximus a revu à la hausse ses prévisions et s'attend désormais à une croissance de son chiffre d'affaires domestique hors terminaux d'environ 2% en glissement annuel.

