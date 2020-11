Les utilisateurs de WhatsApp pourront bientôt envoyer des messages à durée de vie limitée. Au bout de sept jours, les messages seront en effet supprimés. Cette fonction fait fortement penser à une autre de Snapchat, où les messages sont automatiquement effacés, dès qu'ils ont été visionnés ou qu'ils ont expiré.

WhatsApp n'a pas encore activé la fonction, mais le service de messagerie évoque déjà cette possibilité sur son site web. Si la fonction est activée, les messages non lus seront également supprimés au terme de la période des sept jours.

Ces messages de brève durée pourront être paramétrés tant dans des clavardages (chats) individuels que pour les entretiens de groupe. Dans le premier cas, les utilisateurs pourront le prévoir eux-mêmes, alors que dans le second cas, c'est uniquement le gestionnaire qui disposera de cette compétence.

Inspiration

WhatsApp prévient cependant que les utilisateurs ne devront activer les messages de brève durée que pour des personnes de confiance. Les autres utilisateurs pourront en effet encore transférer des messages ou en faire des captures d'écran, afin d'en conserver le contenu.

Ce n'est par ailleurs pas la première fois que WhatsApp cherche son inspiration chez son concurrent Snapchat. La fonction Story du service de messagerie était en effet aussi basée sur celle de Snapchat. On ne sait pas encore quand les messages à brève durée seront introduits dans WhatsApp.

