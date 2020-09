Le géant de l'électronique sud-coréen LG a présenté lundi un smartphone à écran rotatif, une première mondiale, là où la dernière tendance dans le secteur était aux écrans pliables, à l'image de ceux de Samsung, Huawei ou Motorola.

Non déplié, le LG Wing a l'air d'un smartphone classique avec un écran principal de 6,8 pouces. On peut le faire basculer à 90 degrés en le tenant par la coque arrière et en le poussant avec un doigt. Une fois en mode 'swing', l'ensemble de l'avant du téléphone pivote donc, faisant passer l'écran principal en mode paysage et révélant un second écran de 3,9 pouces.

Le but de ce dispositif innovant est de permettre davantage de flexibilité et le multitâche mais aussi d'étendre l'affichage de certaines applications sur les deux écrans, explique-t-on chez LG. Ce projet s'inscrit dans la volonté de l'entreprise d'explorer des concepts encore jamais exploités afin de développer l'industrie des smartphones.

Le Wing devrait être disponible au Benelux au cours du quatrième trimestre.

