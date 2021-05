Belnet a réussi à repousser complètement l'attaque sur son réseau. La situation y est en effet restée stable la nuit dernière, a indiqué mercredi matin sa porte-parole Davina Luyten.

Le réseau du fournisseur d'accès à Internet de plus de 200 administrations gouvernementales, centres de recherche, universités et hautes écoles a été instable pendant des heures mardi en raison d'une cyberattaque majeure. Belnet n'est parvenu à maîtriser la situation que dans la soirée.

On ne sait pas encore qui est à l'origine de cette attaque. Belnet a déposé plainte. La Federal Computer Crime Unit (FCCU), le service spécialisé de la police fédérale pour la criminalité sur Internet, entreprendra des démarches dès ce mercredi, précise encore Davina Luyten.

En attendant, les équipes de Belnet restent mobilisées et "très vigilantes" pour faire face à tout nouveau problème. (

