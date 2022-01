Windows 11 fera l'objet le mois prochain de sa première grande mise à jour. De nouvelles fonctions seront ajoutées, et il sera pour la première fois possible de faire tourner des applications Android sur Windows.

Windows 11 est sorti à l'automne dernier et est à présent progressivement déployé chez les utilisateurs de Windows 10. La migration n'est pas (encore) obligatoire, mais selon Microsoft, les gens passent plus rapidement à Windows 11 qu'à Windows 10 à l'époque, même si l'entreprise ne cite aucun chiffre.

Le plus important, c'est que la nouvelle version de Windows va recevoir sa première grande extension. Celle-ci comprendra une avant-première publique - donc pas encore une version définitive - d'Applications Android sur Windows 11. Cela se fera via le Microsoft Store en collaboration avec Amazon et Intel.

Parmi les autres nouveautés, citons la possibilité de filtrer les conversations, de partager plus facilement des fenêtres avec d'autres et d'obtenir les prévisions météorologiques dans la barre des tâches, ce qui était possible depuis assez longtemps déjà sous Windows 10. Notepad (bloc-notes) et Mediaplayer bénéficieront aussi d'un nouveau design à partir de la mise à jour.

Normalement, cette importante actualisation sera déployée progressivement chez les utilisateurs. La plupart d'entre eux se verront proposer de l'installer à partir du mois prochain, tout comme cela se fit lors de la migration vers Windows 11.

