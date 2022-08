Le fait qu'Apple prépare un casque AR/VR, est désormais un secret de polichinelle. Le gadget devrait sortir sur le marché en janvier, mais en raison de son prix élevé, il ne rencontrera probablement pas le succès attendu. Un analyste réputé s'attend à ce qu'en 2023, tout au plus un million et demi d'exemplaires soient vendus.

Avec un prix attendu de quelque deux mille dollars, le futur casque AR/VR de la marque à la pomme sera plutôt un produit de niche. L'analyste Apple Ming-Chi Kuo s'attend par conséquent à ce qu'au cours de la première année, pas plus d'un million et demi d'unités soient écoulés, selon le site technologique MacRumors. Ce n'est évidemment pas rien, mais cela ne pèse pas lourd à côté des 240 millions d'iPhone qu'Apple a vendus en 2021.

Problèmes résolus

Selon les rumeurs, le casque AR/VR d'Apple aurait été présenté en mai au conseil d'administration de l'entreprise. Cela signifierait que l'appareil est quasiment prêt, et que les problèmes auxquels il était confronté plus tôt cette année encore seraient résolus. En janvier, l'agence de presse financière annonçait qu'Apple était aux prises avec des difficultés au niveau du logiciel et de la caméra du casque, ainsi qu'avec des problèmes de surchauffe.

Le casque AR/VR devrait embarquer deux mini-écrans micro-OLED de 4K, en plus d'une douzaine de modules de caméra, de possibilités d'oculométrie ('eye tracking'), de l'audio spatiale et du support des gestes manuels. Le processeur devrait être la même puce M1 Pro qu'on retrouve dans certains ordinateurs portables MacBook Pro d'Apple.

Entre-temps, le géant technologique américain préparerait aussi une deuxième génération du casque haut de gamme. Selon l'analyste Kuo, le nouveau venu devrait être lancé sur le marché en 2025, conjointement avec une version plus abordable des lunettes.

