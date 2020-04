L'entreprise technologique américaine Apple a conçu pour le personnel hospitalier un masque recouvrant bien le visage. A partir du prochain week-end, elle sera à même d'en produire un million, selon le patron d'Apple, Tim Cook, sur Twitter.

D'après Cook, les masques sont conçus en plastique transparent et seront fabriqués par l'entreprise même. Dans un premier temps, ils seront destinés aux Etats-Unis. Il seront du reste produits dans ce pays, mais aussi en Chine. Le fabricant d'ordinateurs et de téléphones ajoute rejoindre ainsi les entreprises ayant adapté leurs lignes de production pour faire face à la carence de masques faciaux. La marque de mode italienne Prada et le constructeur automobile Lamborghini produisent entre-temps aussi ce genre de masque.

Le constructeur automobile américain General Motors, lui, fabrique des respirateurs à la demande du président Donald Trump.

D'après Cook, les masques sont conçus en plastique transparent et seront fabriqués par l'entreprise même. Dans un premier temps, ils seront destinés aux Etats-Unis. Il seront du reste produits dans ce pays, mais aussi en Chine. Le fabricant d'ordinateurs et de téléphones ajoute rejoindre ainsi les entreprises ayant adapté leurs lignes de production pour faire face à la carence de masques faciaux. La marque de mode italienne Prada et le constructeur automobile Lamborghini produisent entre-temps aussi ce genre de masque.Le constructeur automobile américain General Motors, lui, fabrique des respirateurs à la demande du président Donald Trump.