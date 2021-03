Le géant technologique Apple a choisi Munich pour ériger son European Silicon Design Center. Sur ce nouvel emplacement, des 'centaines' de collaborateurs travailleront sur des développements dans les domaines de la connectivité et de la technologie sans fil.

Munich est aujourd'hui déjà le plus grand concentrateur technique d'Apple en Europe. Quasiment 1.500 techniciens se consacrent entre autres à la gestion de l'énergie, aux processeurs d'applications et à la technologie sans fil. L'investissement dans la nouvelle filiale munichoise dépassera le milliard d'euros rien que pour les trois prochaines années.

Technologie 5G

'J'attends beaucoup de nos techniciens munichois. Ils vont rechercher ce que la technologie 5G peut encore apporter en plus et ils se lanceront sur de nouvelles technologies capables d'apporter de futures améliorations au niveau des performances, de la vitesse et de la connectivité', déclare Tim Cook, CEO d'Apple.

Le nouveau site hébergera l'équipe toujours plus importante s'occupant de la technologie mobile chez Apple. Il deviendra aussi le plus grand centre R&D d'Europe pour les semi-conducteurs mobiles sans fil et les logiciels. L'équipe développera entre autres la technologie 5G et des modems sans fil pour les produits d'Apple.

Le nouveau site couvre trois hectares et est situé Karlstrasse dans le centre de Munich. Apple entend utiliser le bâtiment d'ici fin 2022.

