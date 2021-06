Avec son service FaceTime, Apple va davantage concurrencer Zoom. Lors de l'Apple Worldwide Developers Conference qui a démarré hier, diverses nouvelles applications pour l'appli d'appels vidéo ont été annoncées.

La mise à jour FaceTime sera l'une des principales nouveautés dans iOS 15. Apple en a du reste donné un avant-goût lors de sa WWDC. Le nouveau système d'exploitation pour l'iPhone sortira durant l'automne.

Entretiens de groupe

FaceTime offrira bientôt aux utilisateurs la possibilité de planifier des entretiens de groupe et d'envoyer aux participants une invitation via ce qu'on appelle un lien FaceTime. L'important, c'est que les utilisateurs d'un appareil Android ou Windows puissent également prendre part aux réunions et ce, simplement via leur navigateur web. Ces entretiens demeureront du reste cryptés bout-à-bout, selon Apple.

En outre, le mode portrait de la caméra de l'iPhone sera tout spécialement adapté aux conversations vidéo, de sorte que vous puissiez flouter l'arrière-plan, afin de concentrer l'attention sur vous. L'appli bénéficiera aussi d'un nouvel affichage de trame, afin que vous voyiez tous les interlocuteurs en même temps dans l'image.

De plus, le son a été amélioré: grâce à l'audio spatiale, le son semble provenir de là, où votre interlocuteur est visible à l'écran. Et pour le micro, vous pourrez désormais faire en sorte que le son ambiant soit filtré. 'Voice isolation', comme le gadget s'appelle, fonctionne à l'aide de l'intelligence artificielle et sembla déjà très prometteur lors d'une démonstration effectuée à la WWDC.

SharePlay

Autre nouvelle fonction dans FaceTime: SharePlay. Vous pourrez ainsi par exemple écouter la musique d'Apple Music conjointement avec d'autres, regarder simultanément le même film ou le même programme TV ou partager votre écran pour visionner ensemble la même appli. SharePlay fonctionnera sur l'iPhone, l'iPad et les ordinateurs Mac, et comme tous les participants auront les mêmes réglages de lecture dans l'image, tout un chacun pourra commander les boutons 'Play', 'Pause' et 'Avance rapide'.

SharePlay pourra aussi être utilisé sur le lecteur de médias Apple TV. Lorsque vous visionnerez une série ou un film sur le grand écran et que vous partagerez ce contenu via FaceTime, SharePlay fera en sorte que l'image et le son soient synchrones chez tout le monde. Parmi les fournisseurs de contenus qui intégreront SharePlay à leurs applis à l'avenir, on trouve notamment Disney+, HBO Max, Hulu, Paramount+, TikTok et Twitch.

