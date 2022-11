Le géant technologique Apple a conclu un accord avec son ancien 'design architect' qui, selon la firme, avait dévoilé des secrets industriels.

Simon Lancaster, qui fut actif une dizaine d'années chez Apple, avait, selon l'entreprise, divulgué des informations et des fonctionnalités de produits à un journaliste, en échange de quoi, l'ex-collaborateur d'Apple aurait fait l'objet d'une attention particulière pour sa start-up. Lancaster quitta Apple en novembre 2019. Lors de sa dernière journée de travail, il aurait aussi copié une grande quantité de documents secrets.

Apple lui a alors intenté un procès, qui vient de se terminer. Voilà ce qui ressort des documents judiciaires consultés par le site technologique The Verge. Les détails financiers n'ont pas été révélés. En outre l'ex-Advanced Materials Lead and Product Design Architect n'est pas autorisé non plus à fournir des détails sur l'accord conclu.

En collaboration avec Dutch IT Channel.

