Dans le cadre d'un procès collectif, ce qu'on appelle en jargon un 'class action lawsuit', Apple a trouvé un arrangement d'un montant de 18 millions de dollars. Des utilisateurs insatisfaits avaient accusé Apple d'avoir saboté sciemment le service d'appels vidéo FaceTime dans iOS 6 et ce, dans le but de les forcer à mettre à niveau vers iOS 7.

Cet arrangement transparaît dans des documents juridiques publiés. L'affaire remonte en fait à 2017 et avait entre-temps vu d'autres utilisateurs encore y adhérer. Ils recevront une indemnité de trois dollars par appareil concerné, ce qui fait que l'arrangement atteint une valeur totale de 18 millions de dollars.

Le système d'exploitation mobile iOS 7 utilise une autre technologie pour établir les connexions à FaceTime. Suite à ce changement, le service d'appels vidéo ne fonctionnait plus sur les appareils faisant tourner iOS 6, et les utilisateurs se voyaient conseiller de mettre à niveau vers iOS 7.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

Cet arrangement transparaît dans des documents juridiques publiés. L'affaire remonte en fait à 2017 et avait entre-temps vu d'autres utilisateurs encore y adhérer. Ils recevront une indemnité de trois dollars par appareil concerné, ce qui fait que l'arrangement atteint une valeur totale de 18 millions de dollars.Le système d'exploitation mobile iOS 7 utilise une autre technologie pour établir les connexions à FaceTime. Suite à ce changement, le service d'appels vidéo ne fonctionnait plus sur les appareils faisant tourner iOS 6, et les utilisateurs se voyaient conseiller de mettre à niveau vers iOS 7.En collaboration avec Dutch IT-channel.