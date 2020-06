Apple prépare une nouvelle fonction iOS qui convertit l'iPhone en une clé numérique pour la voiture. Avec leur smartphone, les utilisateurs pourront ainsi ouvrir les portières et faire démarrer la voiture. Ils pourront alors simplement laisser leur clé classique à la maison. La primeur sera réservée à la BMW série 5 de 2021.

Le géant technologique a présenté la nouvelle fonction lundi soir lors de sa Worldwide Developers Conference organisée sous une forme virtuelle cette année. La clé de contact numérique sera intégrée par défaut dans le système d'exploitation mobile iOS 14, qui sortira ultérieurement cette année, mais elle le sera aussi dans iOS 13, selon Apple.

Carconnectivity Consortium

Dans une vidéo, Apple a montré comment déverrouiller une voiture via NFC, en maintenant l'iPhone contre la serrure de la portière. Pour démarrer, il suffira de déposer le téléphone dans la console centrale et de presser simplement le bouton 'start' du véhicule. La fonction sera d'abord réservée à la nouvelle série 5 de BMW qui sortira en 2021, mais grâce à une collaboration avec le Car Connectivity Consortium, Apple pense que d'autres marques suivront rapidement le mouvement.

Les utilisateurs qui perdront malencontreusement leur iPhone, pourront désactiver à distance la clé de contact numérique via leur compte iCloud. Autre aspect pratique: vous pourrez confier à des membres de votre famille, collègues ou amis une clé de contact numérique (temporaire) de votre véhicule, en envoyant simplement à leur iPhone un message accompagné d'une invitation. La puce U1 équipant les iPhone récents garantira la sécurité de la clé numérique.

Le géant technologique a présenté la nouvelle fonction lundi soir lors de sa Worldwide Developers Conference organisée sous une forme virtuelle cette année. La clé de contact numérique sera intégrée par défaut dans le système d'exploitation mobile iOS 14, qui sortira ultérieurement cette année, mais elle le sera aussi dans iOS 13, selon Apple.Dans une vidéo, Apple a montré comment déverrouiller une voiture via NFC, en maintenant l'iPhone contre la serrure de la portière. Pour démarrer, il suffira de déposer le téléphone dans la console centrale et de presser simplement le bouton 'start' du véhicule. La fonction sera d'abord réservée à la nouvelle série 5 de BMW qui sortira en 2021, mais grâce à une collaboration avec le Car Connectivity Consortium, Apple pense que d'autres marques suivront rapidement le mouvement.Les utilisateurs qui perdront malencontreusement leur iPhone, pourront désactiver à distance la clé de contact numérique via leur compte iCloud. Autre aspect pratique: vous pourrez confier à des membres de votre famille, collègues ou amis une clé de contact numérique (temporaire) de votre véhicule, en envoyant simplement à leur iPhone un message accompagné d'une invitation. La puce U1 équipant les iPhone récents garantira la sécurité de la clé numérique.