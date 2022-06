Dans macOS Big Sur, il y avait depuis quelque temps déjà un problème d'ouverture de certaines pièces jointes dans des programmes mail. Apple a donc sorti une mise à jour pour le système d'exploitation, qui élimine ce bug.

Big Sur, alias macOS 11, est le précurseur de l'actuel macOS Monterey et tourne encore et toujours sur des millions d'ordinateurs Mac. Si vous êtes dans le cas, vous pouvez à présent rapatrier aisément la toute dernière mise à jour portant le numéro de version 11.6.7 via Préférences système/Software-update.

La mise à jour pour Big Sur corrige un problème d'ouverture de pièces jointes dans des applis telles Apple Mail et Microsoft Outlook. Cela se passait parfois, lorsque le programme avec lequel les pièces jointes devaient être ouvertes, était déjà démarré.

