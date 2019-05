Apple sort un nouvel iPod au bout de quatre ans

Le géant technologique Apple a présenté ce mardi son nouvel iPod touch, quatre années après la sortie du modèle précédent. L'appareil dispose d'une capacité de stockage plus importante et d'un processeur plus puissant, selon l'entreprise.

iPod Touch 2019 © Apple

Apple est aux prises avec une baisse de ses ventes d'iPhone et déploie par conséquent un maximum d'efforts pour lancer un nouvel appareil sur le marché. Précédemment déjà, l'entreprise avait annoncé se lancer dans la diffusion vidéo, proposer des abonnements presse et d'autres pour les jeux vidéo. Le nouvel iPod touch est équipé d'un processeur A10 Fusion, permettant de charger les graphismes trois fois plus rapidement, selon Apple. Le processeur est cependant moins puissant que celui des plus récents iPhone. L'iPod offre le même écran que celui du modèle sorti en 2015. La nouvelle génération d'iPod, à savoir un iPhone sans fonction téléphone, sera vendu à partir de 239 euros pour le modèle de 32 giga-octets. Pour celui de 128 giga-octets, vous paierez 349 euros, et celui de 256 giga-octets reviendra à 459 euros. Le premier iPod, lancé en 2001, avait connu un grand succès et avait marqué le retour de l'entreprise aux appareils portables. Il s'ensuivit en 2007 l'énorme succès du premier iPhone.