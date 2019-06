Le nouveau Mac Pro se présentera comme un ordinateur de bureau particulièrement costaud. Voilà ce qu'a annoncé Apple durant sa Worldwide Developer Conference.

Apple va lancer un nouveau Mac Pro. L'entreprise a sérieusement adapté sa gamme professionnelle avec ce nouveau modèle repensé. Il s'agit en fait d'un ordinateur desktop traditionnel qui, à en croire la masse de réactions, ressemble fortement à une râpe à fromage. Sous le capot moteur, l'appareil est particulièrement bien équipé. On y trouve en effet un processeur Intel Xeon avec jusqu'à 28 noyaux CPU, 1,5 To de RAM et 4 To d'espace de stockage SSD. L'appareil n'est cependant pas donné, puisque le modèle de base débute à un prix de 5.999 dollars (processeur Intel Xeon octa-coeur, 32 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage SSD) et sera lancé sur le marché durant l'automne.

Le Mac Pro cible surtout le segment (graphique) professionnel et pourra être adapté complètement aux besoins de l'utilisateur.

Ecran 6K

Pour ce desktop, Apple propose aussi un nouvel écran: le Pro Display XDR. Il s'agit d'un affichage 6K Retina d'un diamètre de 32 pouces coûtant pas moins de 4.999 dollars. Si vous souhaitez accrocher l'écran au mur, vous devrez acquérir un adaptateur VESA Mount supplémentaire à 199 dollars. Vous pourrez aussi acheter un support pour votre bureau (design) à 999 dollars. Et si vous le voulez, vous pourrez aussi installer des roulettes sous le Mac Pro.