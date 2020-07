Apple a demandé un certain nombre de nouveaux brevets, dont un pour la reconnaissance faciale sur base des veines sous-cutanées du visage. Voilà ce que révèle Patently Apple.

A présent, la reconnaissance facile s'effectue encore en mesurant notamment la distance séparant certains éléments du visage, comme les yeux, le nez, la bouche et les lèvres. Cela peut cependant poser problème dans la mesure où des personnes qui se ressemblent très fort comme des jumeaux, peuvent déverrouiller leurs GSM réciproques.

Avec la nouvelle formule de reconnaissance faciale, c'est le modèle des veines et des (petits) vaisseaux sanguins sous-cutanés du visage qui est pris en compte. Le modèle de ces veines et vaisseaux sanguins est unique chez chaque personne, même s'il s'agit de vrais jumeaux.

