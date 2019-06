Apple renonce à iTunes dans sa forme actuelle. Ce service, lancé en 2001, est démantelé et remplacé par trois applis autonomes: une pour la musique, une autre pour la TV et une troisième pour les podcasts. Apple a fait cette annonce lors d'un congrès annuel pour les développeurs, le WWDC.

iTunes a débuté sous la forme d'un magasin de musique. Sont venus ensuite s'ajouter les films, programmes TV, e-livres et services radio. iTunes assura en outre la synchronisation de divers appareils avec le même compte, ce qui a permis d'installer les mêmes applis sur l'iPhone et l'iPad. Cela est désormais possible par le truchement d'un nouveau service appelé Finder.

Service de login propre

Apple a également dévoilé la nouvelle version d'iOS, le système d'exploitation pour l'iPhone et l'iPad. iOS 13 propose entre autres un Dark Mode, à savoir un écran plus sombre à la fois meilleur pour les yeux et pour l'accu. Les cartes d'Apple Maps intégreront bientôt les photos des rues, à l'instar de Streetview de Google.

Dans iOS 13, Apple a aussi introduit un service de login, Sign In With Apple. Les gens pourront sous peu utiliser leur compte Apple pour se connecter à d'autres applis et services. Ils ne devront donc plus créer de nouveaux comptes avec des mots de passe unique complexes. Google et Facebook disposent déjà d'un service 'single sign' de ce genre. Apple insiste sur le fait que sa version offrira un meilleur respect de la vie privée de l'utilisateur.

Traceur des menstruations

Apple a également annoncé que ses appareils pourront être bientôt commandés par la voix. De plus, l'Apple Watch intégrera notamment aussi un traceur des menstruations pour permettre aux femmes de suivre leur cycle.