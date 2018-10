'Apple s'empare d'une plate-forme qui détecte les artistes prometteurs'

Outre la source sur laquelle se base le site d'actualité Axios, les fondateurs d'Asaii - Austin Chen, Chris Zhang et Sony Theakanath - annoncent sur LinkedIn qu'ils travaillent pour Apple Music depuis octobre 2018. De son côté, Apple n'a pas encore confirmé officiellement la nouvelle.

Asaii scanne les médias sociaux tels Facebook, Twitter et Instagram et effectue aussi des recherches sur des services de diffusion comme Spotify, Apple Music, YouTube et SoundCloud. La startup entend ainsi découvrir des perles cachées, afin que les labels puissent y investir précocement. Les services de diffusion (streaming) peuvent alors recommander ces talents à leurs utilisateurs. ''Nos algorithmes découvrent des artistes dix semaines, avant qu'ils n'aboutissent dans les listes de hits'', se targue Asaii. Avec de meilleures suggestions, Apple Music espère devenir plus attractif que son concurrent Spotify.

Plus tôt cette année déjà, Apple avait racheté Shazam.