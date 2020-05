Apple a racheté NextVR, une entreprise spécialisée dans les images VR de compétitions sportives.

NextVR est une startup californienne. L'entreprise signale elle-même sur son site web qu'elle 'va changer de cap', mais à l'agence Bloomberg, Apple confirme le rachat.

NextVR est spécialisée dans la diffusion en direct d'images en réalité virtuelle, spécifiquement dans le domaine sportif, et a aux Etats-Unis conclu des accords avec la NBA et Fox Sports notamment. Ce rachat indique qu'Apple entend davantage se focaliser sur l'AR et la VR, éventuellement avec un casque maison et avec le logiciel et les émissions connexes.

La jeune pousse a jusqu'à présent fourni aussi du contenu à d'autres fabricants de casques VR tels Oculus, Sony, HTC et Lenovo. On ignore si elle poursuivra dans cette voie.

Le montant du rachat n'a pas été communiqué, mais selon 9to5mac, qui avait déjà révélé le mois dernier que des négociations avaient lieu entre les deux entreprises, il s'agirait d'une somme de quelque cent millions de dollars.

NextVR est une startup californienne. L'entreprise signale elle-même sur son site web qu'elle 'va changer de cap', mais à l'agence Bloomberg, Apple confirme le rachat.NextVR est spécialisée dans la diffusion en direct d'images en réalité virtuelle, spécifiquement dans le domaine sportif, et a aux Etats-Unis conclu des accords avec la NBA et Fox Sports notamment. Ce rachat indique qu'Apple entend davantage se focaliser sur l'AR et la VR, éventuellement avec un casque maison et avec le logiciel et les émissions connexes.La jeune pousse a jusqu'à présent fourni aussi du contenu à d'autres fabricants de casques VR tels Oculus, Sony, HTC et Lenovo. On ignore si elle poursuivra dans cette voie.Le montant du rachat n'a pas été communiqué, mais selon 9to5mac, qui avait déjà révélé le mois dernier que des négociations avaient lieu entre les deux entreprises, il s'agirait d'une somme de quelque cent millions de dollars.