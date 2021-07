Cette année, Apple s'attend à écouler bien plus d'exemplaires de son tout nouvel iPhone que lors des années précédentes. La firme technologique a en effet demandé à ses fournisseurs de fabriquer en 2021 90 millions de modèles de la plus récente génération de smartphones.

Voilà ce qu'annonce l'agence de presse Bloomberg sur base des dires d'initiés. Ces dernières années, il était question de 75 millions de téléphones environ.

Cet automne, en septembre probablement, Apple introduira sa nouvelle série de smartphones. L'année dernière, les produits avaient été lancés en octobre en raison de problèmes de livraison.

Selon des initiés, l'iPhone 13 accomplira un plus grand pas en avant que ne le fit son prédécesseur. C'est ainsi que le tout nouveau téléphone d'Apple embarquera un processeur et un appareil photo nettement plus performants. Le prochain iPhone sera le deuxième à être paré pour la 5G.

Voilà ce qu'annonce l'agence de presse Bloomberg sur base des dires d'initiés. Ces dernières années, il était question de 75 millions de téléphones environ.Cet automne, en septembre probablement, Apple introduira sa nouvelle série de smartphones. L'année dernière, les produits avaient été lancés en octobre en raison de problèmes de livraison.Selon des initiés, l'iPhone 13 accomplira un plus grand pas en avant que ne le fit son prédécesseur. C'est ainsi que le tout nouveau téléphone d'Apple embarquera un processeur et un appareil photo nettement plus performants. Le prochain iPhone sera le deuxième à être paré pour la 5G.