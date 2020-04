Apple va postposer la production de ses top-modèles. Elle fabriquera aussi moins d'appareils en raison d'une baisse de la demande.

Selon le Wall Street Journal, la production des nouveaux iPhone, qui sont généralement présentés après l'été, sera retardée d'un mois. Voilà ce qu'annonce le journal sur base de sources au courant de la situation. Apple ferait ce choix, parce que la demande de smartphones régresse d'une part et parce que la capacité de production en Asie est impactée par la crise du corona d'autre part.

Le journal évoque quatre nouveaux modèles d'iPhone parés pour la 5G, qui seront présentés l'automne prochain. Précédemment déjà, il était question qu'Apple fasse fabriquer vingt pour cent d'appareils en moins en réaction à la baisse de la demande.

Apple vient encore de présenter son nouveau iPhone SE abordable. Mais en automne, place aux top-modèles. Il se pourrait aussi que le lancement se produise encore et toujours à la même période, mais que les appareils arrivent plus tard que la normale dans les magasins.

