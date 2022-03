Apple arrête de vendre l'ensemble de ses produits en Russie en réaction à l'attaque perpétrée contre l'Ukraine. Précédemment, les applis des médias d'Etat russes avaient déjà été supprimées de l'App Store.

Dans un communiqué, Apple exprime sa profonde préoccupation à propos de la guerre opposant la Russie à l'Ukraine et déclare faire tout ce qu'elle peut pour soutenir son personnel dans la région.

En même temps, toutes les exportations vers la Russie sont interrompues. Apple Pay et d'autres services sont aussi arrêtés. L'App Store même continue certes de fonctionner, mais RT News et Sputnik News notamment, deux canaux de médias contrôlés par les autorités russes, ne sont plus disponibles en dehors de la Russie.

Cela signifie qu'au départ de ce pays, il n'est plus possible d'acheter un iPhone, même si les appareils existants peuvent toujours être utilisés. De plus, le service musical Apple Music ne fonctionne désormais plus.

Ces derniers jours, plusieurs entreprises ont fait en sorte de réduire leur présence en Russie ou d'interrompre leurs services. C'est ainsi que Google Pay ne fonctionne plus dans le métro de Moscou. De leur côté, les fondeurs de puces AMD et Intel ne fournissent actuellement plus de puces utilisables à des fins militaires. Une partie de ces actions va aussi de pair avec des sanctions américaines, par lesquelles les entreprises américaines ne sont tout simplement plus autorisées à commercer avec la Russie, une situation comparable avec certains embargos ciblant depuis quelques années la Chine en général ou Huawei en particulier.

