Jusque tout récemment, Apple préparait une technologie permettant aux iPhone de s'envoyer mutuellement des messages via les ondes radio, donc sans passer par un réseau classique. Le développement de cette technologie a cependant été entre-temps stoppé.

Apple renonce à développer une sorte de technologie de messagerie 'walkie talkie' pour ses iPhone, selon le site technologique The Information. Il s'agirait d'une fonction permettant aux utilisateurs d'iPhone de s'envoyer réciproquement des messages via les ondes radio à longue distance (900 MHz).

Selon The Information, Apple et Intel collaboraient à cette technologie qui aurait donc dû vous permettre d'envoyer des messages à des utilisateurs dans votre environnement, sans passer par un réseau classique.

Il ne faut du reste pas confondre cette fonction avec l'appli appelée Walkie Talkie sur l'iWatch. Il s'agit là d'une appli que permet de démarrer une communication téléphonique à partir de la montre intelligente.

On ne sait pas pourquoi Apple a décidé de stopper le développement en question. The Information suggère que le départ de Ruben Caballero, qui dirigeait le projet, en est partiellement l'explication. En outre, il y a évidemment aussi le fait qu'Apple a aplani le litige qui l'opposait à Qualcomm et qu'elle envisage dès lors d'utiliser les modems de Qualcomm au lieu de ceux d'Intel.