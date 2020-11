Apple, en plein bras de fer avec de grands noms tels qu'Epic Games (Fortnite) sur le sujet, va réduire la commission qu'il prélève sur les revenus générés par les développeurs, mais seulement sur les plus petits d'entre eux.

La marque à la pomme croquée va baisser à 15%, contre 30% auparavant, son prélèvement, mais seulement tant que les revenus des développeurs restent inférieurs à un million de dollars. La société de Cupertino en Californie assure vouloir aider les petites entreprises à développer leur présence en ligne face au "défi économique mondial" causé par la pandémie. Mais cette décision arrive aussi après que plusieurs importants éditeurs d'applications ont rejoint la croisade lancée cet été par le studio de jeux vidéo Epic Games contre une "taxe" jugée trop élevée.

A partir du 1er janvier 2021, la commission pourra être réduite de 30% à 15% sur les ventes d'applications comme sur les achats de biens et services numériques au sein de celles-ci pour les développeurs qui n'ont pas dépassé un million de dollars de revenus (après commission) lors de l'année précédente, a détaillé Apple dans un article de blog.

Selon le groupe, une "vaste majorité" de développeurs sont concernés parmi les 28 millions enregistrés sur sa plateforme, qui distribue 1,8 million d'applications. Mais le groupe n'a pas détaillé la part de ses revenus qui serait affectée. Or, ce sont, selon les experts, les plus grosses applications qui génèrent l'essentiel des recettes.

La commission réduite ne sera pas limitée à la durée de la crise sanitaire et relève d'une vision de long-terme de l'évolution de l'App Store, a expliqué Apple lors d'un point presse avec des journalistes. "Notre nouveau programme aidera les développeurs à financer leurs petites entreprises, les incitera à prendre des risques avec des idées nouvelles, à élargir leurs équipes et à continuer de créer des applications qui enrichissent la vie des gens", a commenté le patron d'Apple Tim Cook, cité dans l'article de blog.

En revanche, la commission remontera à 30% dès que le seuil d'un million de dollars (ou son équivalent dans une autre monnaie) sera dépassé. Apple a expliqué à de nombreuses reprises que cette commission sert à assurer le bon fonctionnement de l'App Store et la sécurité des utilisateurs. Le fabriquant de l'iPhone a banni cet été le jeu-phénomène Fortnite de sa plateforme, à la suite de la tentative de son éditeur Epic Games de contourner les commissions qu'il jugeait "tyranniques". Les deux groupes californiens s'acheminent vers un procès qui pourrait avoir lieu en juillet 2021. Une autre procédure a en outre été initiée en Australie, où le studio de jeux vidéo a déposé une plainte pour "abus de position dominante" contre la marque à la pomme.

Epic Games a depuis été rejoint dans sa croisade par une douzaine d'entreprises, dont Deezer et Spotify.

