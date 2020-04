L'appli météorologique Dark Sky est rachetée par le géant technologique Apple. C'est l'entreprise elle-même qui le révèle. Pour les utilisateurs de l'appli sur iOS, cela ne change rien, mais la version Android de l'appli, elle, disparaîtra en juin.

Voilà ce qu'on peut lire sur le blog des auteurs de l'appli. La version sur Android ne peut déjà plus être téléchargée et disparaîtra le 1er juin, et les abonnés se verront rembourser le montant restant. Les messages météo sur le site web seront interrompus aussi à partir de juin. Dark Sky collecte les messages météo et les données historiques en la matière et les rend disponibles via des API pour d'autres développeurs, mais ce service sera aussi clôturé.

L'appli fut l'une des premières à envoyer des messages météorologiques très locaux aux utilisateurs sur base de leur localisation et ce, jusqu'au niveau des environnements urbains. C'est en partie grâce à cela qu'elle doit sa popularité.

