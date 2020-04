Apple pourrait à l'avenir introduire une nouvelle façon de contrôler le sommeil de quelqu'un. La firme technologique serait en effet en train de mettre au point une literie et un matelas spéciaux, comme il apparaît d'un nouveau brevet sollicité par deux chercheurs d'Apple.

Ces produits semblent être une extension du système Beddit, un ruban capteur que les utilisateurs placent sous leur drap-housse et qui enregistre leur sommeil. Des données telles le pouls, la respiration et le ronflement sont transférées vers l'iPhone ou l'Apple Watch et donnent une image du cycle de sommeil de quelqu'un.

Le désavantage de Beddit ou d'une Apple Watch, c'est que cet équipement peut impacter le sommeil et ce, même s'il ne s'agit que d'un mini-capteur. Le matelas et la couette pourraient donc intégrer plusieurs de ces capteurs qui fourniraient alors une plus grande quantité de données.

