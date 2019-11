Apple entend lancer d'ici 2022 sur le marché un casque AR (réalité augmentée). L'entreprise aurait dévoilé ce projet lors d'une réunion interne rassemblant un millier de collaborateurs.

Voilà ce que révèle le site technologique The Information sur base de sources anonymes. Il s'agirait d'un casque AR intégrant notamment une fonction de création de scans 3D, et équipé d'écrans HD et de caméras. L'objectif est de 'placer' des objets virtuels dans le monde réel. L'utilisateur pourrait ainsi installer un percolateur virtuel sur une table. L'image virtuelle tiendrait ensuite compte d'éléments mobiles. Si quelqu'un se place 'devant' le percolateur virtuel, ce dernier disparaît de la vue par exemple.

Ce casque ne serait pas encore des véritables lunettes AR. Selon les rumeurs, il ressemblerait plutôt à un appareil VR tel l'Oculus Quest, où les images proviennent donc de caméras, avant d'être mélangées à des images numériques. Des lunettes AR permettant de regarder à travers des verres transparents sur lesquels des images numériques supplémentaires sont projetées, seraient planifiées pour 2023.