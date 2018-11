Apple Pay désormais disponible en Belgique

Apple Pay vous permet de combiner votre carte de débit ou de crédit à votre iPhone ou Apple Watch, afin d'effectuer des paiements sans contact. Le service existe depuis quelque temps déjà, mais il fallait attendre qu'une banque le supporte en Belgique aussi.

Cette banque s'appelle BNP Paribas Fortis qui, tout comme ses filiales Fintro et Hello Bank, supporte Apple Pay dès aujourd'hui. Le service fonctionne sur l'iPhone SE, l'iPhone 6 et sur les modèles plus récents. Avec Apple Pay, il est possible de payer en ligne. Pour ce qui est des magasins bien réels, c'est la chaîne Mediamarkt qui est la première à monter dans le train, puisqu'elle supporte le service depuis aujourd'hui.

Ce lancement n'est pas une grande surprise en soi. Il y a six mois déjà, le journal De Tijd annonçait en effet que BNP Paribas Fortis supporterait Apple Pay. Et il y a quelques semaines, un dépliant Aldi révélait aussi que la fonction allait bientôt faire son apparition.

Le paiement via NFC, la technologie sans fil sur laquelle repose Apple Pay, est depuis assez longtemps déjà possible dans notre pays, mais uniquement par l'entremise d'applis de paiement sur Android ou via Android Pay. Apple protège cependant sa technologie NFC des acteurs externes, ce qui fait que le paiement avec l'iPhone n'est possible que via Apple Pay.

On suppose qu'à l'avenir, davantage de commerces de détail et de banques monteront aussi dans ce train. Mais sur base de l'annonce actuelle, Apple Pay est donc pour l'instant disponible de manière très limitée. C'est un peu comparable à une voiture de luxe qui ne pourrait rouler que sur l'E40 et emprunter essentiellement la sortie Gand.

Update 16H30':

Entre-temps, on apprend que Total, Quick, Decathlon, Delhaize, Ici Paris XL et Aldi supportent aussi Apple Pay. De même les terminaux de paiement supportant NFC fonctionnent avec Apple Pay pour les clients de BNP Paribas Fortis.