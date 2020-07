Apple a averti les utilisateurs de ne rien coller sur la webcam de leur MacBook. Cela pourrait endommager les appareils, selon l'entreprise dans un message publié sur un forum.

Coller quelque chose sur la webcam est souvent une manière utilisée pour faire en sorte que si un pirate en prend en secret le contrôle, il ne puisse rien voir. L'idée est d'obturer la caméra, lorsqu'elle n'est pas utilisée. Dans pas mal d'endroits, il est aussi possible d'acheter un couvercle qui s'ouvre pour les visioconférences et se referme, lorsque la caméra n'est plus nécessaire.

Apple déclare à présent dans un message publié sur sa page de support que les utilisateurs sont invités à ne pas installer ce genre de couvercle sur leur MacBook. Cela irait de pair avec le concept même de l'appareil, qui ne prévoit pas un espace suffisant entre son écran et son clavier. Si l'utilisateur referme son ordinateur portable en laissant le couvercle en place, cela peut provoquer des dommages. Il y a aussi un grand risque que l'utilisateur obstrue aussi le détecteur lumineux, ce qui empêcherait des fonctions telles le réglage automatique de la netteté d'opérer correctement.

Ce conseil s'applique aux MacBook, MacBook Air et MacBook Pro. Si l'utilisateur veut (ou doit) quand même obturer la webcam, il est invité à trouver quelque chose faisant moins de 0,1 millimètre d'épaisseur et ne laissant pas de trace de colle, selon Apple.

Il n'est pas possible de désactiver physiquement la caméra. Pour les utilisateurs soucieux, Apple signale que la webcam est équipée d'un voyant lumineux, qui doit toujours briller, lorsque la caméra est activée.

