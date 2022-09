Un tribunal brésilien a infligé une amende à Apple pour avoir vendu des appareils sans chargeur. L'argument d'une réduction des déchets n'a pas été retenu.

Apple devra verser 12,275 millions de reals brésiliens, soit quasiment 2,40 millions d'euros. En outre, l'entreprise ne pourra plus vendre d'iPhone sans chargeur dans le pays. Le tribunal estime en effet qu'il s'agit d'un produit incomplet qui désavantage sciemment le consommateur.

Depuis l'iPhone 12, Apple a arrêté de livrer d'origine des chargeurs avec ses appareils. Depuis lors, plusieurs homologues dans le secteur lui ont emboîté le pas. L'argument réside dans le fait que la plupart des gens possèdent déjà chez eux divers chargeurs et que la suppression du chargeur fourni d'origine s'avère, selon Apple, positif pour le climat, parce que moins de chargeurs doivent être fabriqués et que les appareils sont plus compacts et légers à emporter. Le juge brésilien a fait la sourde oreille à cet argument et a déclaré que ce n'est pas prouvé.

Cette condamnation tombe la veille du jour où Apple va présenter sa nouvelle génération d'iPhone. L'iPhone 14 sera en effet lancé ce 7 septembre à 19H (de chez nous).

